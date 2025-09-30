Directori d'empreses
Chubb
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • India

Chubb Enginyer de Programari Salaris a India

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in India a Chubb totalitza ₹1.54M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Chubb. Última actualització: 9/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
Chubb
Data Engineer
hidden
Total per any
₹1.54M
Nivell
L1
Base
₹1.46M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹73.1K
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
1 Any
Quins són els nivells professionals a Chubb?

₹13.95M

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

Títols inclosos

Enviar nou títol

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

PMF

The highest paying salary package reported for a Enginyer de Programari at Chubb in India sits at a yearly total compensation of ₹3,796,155. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chubb for the Enginyer de Programari role in India is ₹1,551,263.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Chubb

Empreses relacionades

  • MarketAxess
  • eHealth
  • Lemonade
  • Xometry
  • Citi
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos