La compensació de Actuari in Philadelphia Area a Chubb totalitza $79.3K per year per a Actuarial Trainee. El paquet de compensació year mitjà in Philadelphia Area totalitza $142K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Chubb. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Actuarial Trainee
$79.3K
$76.5K
$0
$2.8K
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***