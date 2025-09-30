La compensació de Actuari in New York City Area a Chubb oscil·la entre $141K per year per a Senior Actuarial Analyst i $319K per year per a VP. El paquet de compensació year mitjà in New York City Area totalitza $155K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Chubb. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***