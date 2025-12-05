Directori d'empreses
China Telecom
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Vendes

  • Tots els Salaris de Vendes

China Telecom Vendes Salaris

La compensació total mitjana de Vendes in United Kingdom a China Telecom oscil·la entre £48K i £68.5K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de China Telecom. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$73.9K - $86.5K
United Kingdom
Rang Habitual
Rang Possible
$64.5K$73.9K$86.5K$92K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 2 més Vendes contribucions a China Telecom per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a China Telecom?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Vendes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Vendes a China Telecom in United Kingdom és una compensació total anual de £68,471. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a China Telecom per al rol de Vendes in United Kingdom és £47,988.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a China Telecom

Empreses relacionades

  • Netflix
  • Stripe
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Intuit
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/china-telecom/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.