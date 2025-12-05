Directori d'empreses
China Telecom
China Telecom Màrqueting Salaris

La compensació total mitjana de Màrqueting in China a China Telecom oscil·la entre CN¥90.5K i CN¥131K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de China Telecom. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$14.4K - $16.7K
China
Rang Habitual
Rang Possible
$12.7K$14.4K$16.7K$18.4K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a China Telecom?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Màrqueting a China Telecom in China és una compensació total anual de CN¥131,298. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a China Telecom per al rol de Màrqueting in China és CN¥90,474.

Altres recursos

