Chime Solutions
Chime Solutions Assistent Administratiu Salaris

La compensació total mitjana de Assistent Administratiu in United States a Chime Solutions oscil·la entre $166K i $236K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Chime Solutions. Última actualització: 12/4/2025

$188K - $214K
United States
$166K$188K$214K$236K
El paquet salarial més alt reportat per a un Assistent Administratiu a Chime Solutions in United States és una compensació total anual de $236,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Chime Solutions per al rol de Assistent Administratiu in United States és $166,000.

