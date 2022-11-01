Chess.com Salaris

Directori d'empreses
El salari de Chess.com oscil·la entre $53,443 en compensació total anual per a un Analista de Negoci a la banda baixa fins a $120,000 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Chess.com. Darrera actualització: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Enginyer de Programari
Median $120K
Analista de Negoci
$53.4K
Màrqueting
$106K

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Chess.com és Enginyer de Programari amb una compensació total anual de $120,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Chess.com és $105,840.

