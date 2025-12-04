Directori d'empreses
Chesapeake Utilities Corporation Gestor de Projectes Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Projectes in United States a Chesapeake Utilities Corporation oscil·la entre $71.4K i $99.5K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Chesapeake Utilities Corporation. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$76.5K - $90.1K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$71.4K$76.5K$90.1K$99.5K
Rang Habitual
Rang Possible

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Projectes a Chesapeake Utilities Corporation in United States és una compensació total anual de $99,450. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Chesapeake Utilities Corporation per al rol de Gestor de Projectes in United States és $71,400.

