Chen Moore and Associates
Chen Moore and Associates Enginyer Civil Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer Civil in United States a Chen Moore and Associates oscil·la entre $67.2K i $94K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Chen Moore and Associates. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$72.7K - $84.5K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$67.2K$72.7K$84.5K$94K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Chen Moore and Associates?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Civil a Chen Moore and Associates in United States és una compensació total anual de $94,010. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Chen Moore and Associates per al rol de Enginyer Civil in United States és $67,150.

