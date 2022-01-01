Directori d'empreses
Checkr
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Checkr Salaris

El salari de Checkr oscil·la entre $73,630 en compensació total anual per a un Atenció al Client a la banda baixa fins a $360,000 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Checkr. Darrera actualització: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Enginyer de Programari Full-Stack

Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $351K
Atenció al Client
$73.6K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Analista de Dades
$181K
Analista Financer
$191K
Recursos Humans
$258K
Màrqueting
$226K
Dissenyador de Producte
Median $220K
Gestor de Producte
Median $360K
Gestor de Programes
$122K
Reclutador
Median $172K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Checkr, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Checkr és Gestor de Producte amb una compensació total anual de $360,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Checkr és $205,475.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Checkr

Empreses relacionades

  • Optimizely
  • FullStory
  • Ab Initio Software
  • Axoni
  • Snapdocs
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos