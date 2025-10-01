Directori d'empreses
Chartis Group Consultor de Gestió Salaris a Northern Virginia Washington DC

El paquet de compensació mitjà de Consultor de Gestió in Northern Virginia Washington DC a Chartis Group totalitza $198K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Chartis Group. Última actualització: 10/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
Chartis Group
Management Consultant
Washington, DC
Total per any
$198K
Nivell
-
Base
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$33K
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
5 Anys
Quins són els nivells professionals a Chartis Group?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
PMF

The highest paying salary package reported for a Consultor de Gestió at Chartis Group in Northern Virginia Washington DC sits at a yearly total compensation of $224,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chartis Group for the Consultor de Gestió role in Northern Virginia Washington DC is $198,000.

