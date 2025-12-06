Directori d'empreses
Chart Industries
Chart Industries Recursos Humans Salaris

La compensació total mitjana de Recursos Humans in United States a Chart Industries oscil·la entre $120K i $167K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Chart Industries. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$130K - $157K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$120K$130K$157K$167K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Chart Industries?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Recursos Humans a Chart Industries in United States és una compensació total anual de $167,040. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Chart Industries per al rol de Recursos Humans in United States és $119,520.

Altres recursos

