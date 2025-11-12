Directori d'empreses
Charles Schwab
  • Salaris
  • Arquitecte de Solucions

  • Arquitecte de Dades

Charles Schwab Arquitecte de Dades Salaris

La compensació de Arquitecte de Dades in United States a Charles Schwab oscil·la entre $93.6K per year per a 54 i $199K per year per a 59. Última actualització: 11/12/2025

Mitjana Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
54
$93.6K
$86.9K
$1K
$5.7K
55
$ --
$ --
$ --
$ --
56
$114K
$103K
$1.3K
$9.5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
Veure 4 Més Nivells
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Charles Schwab, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Dades a Charles Schwab in United States és una compensació total anual de $198,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Charles Schwab per al rol de Arquitecte de Dades in United States és $100,632.

Empreses relacionades

  • Capital One
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Morgan Stanley
  • Prudential Financial
