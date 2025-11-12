La compensació de Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA) in United States a Charles Schwab oscil·la entre $94.5K per year per a 54 i $140K per year per a 58. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $132K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Charles Schwab. Última actualització: 11/12/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
54
$94.5K
$91K
$0
$3.5K
55
$105K
$100K
$100
$4.6K
56
$136K
$130K
$1.9K
$5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Charles Schwab, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)