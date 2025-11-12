La compensació de Enginyer de Programari Backend in United States a Charles Schwab oscil·la entre $97.6K per year per a 54 i $206K per year per a 59. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $118K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Charles Schwab. Última actualització: 11/12/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
54
$97.6K
$90.8K
$0
$6.8K
55
$114K
$104K
$1.1K
$9K
56
$131K
$122K
$0
$8.4K
57
$156K
$140K
$2K
$13.9K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Charles Schwab, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)