La compensació de Enginyer de Programari Backend in Greater Dallas Area a Charles Schwab oscil·la entre $92.9K per year per a 54 i $179K per year per a 58. El paquet de compensació year mitjà in Greater Dallas Area totalitza $116K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Charles Schwab. Última actualització: 11/12/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
54
$92.9K
$86.8K
$0
$6.1K
55
$111K
$103K
$0
$7.8K
56
$145K
$132K
$0
$12.7K
57
$159K
$143K
$0
$16.5K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Charles Schwab, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)