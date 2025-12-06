Directori d'empreses
Charles River Associates
Charles River Associates Gestor de Projectes Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Projectes in United Kingdom a Charles River Associates oscil·la entre £71.2K i £99.7K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Charles River Associates. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$104K - $120K
United Kingdom
Rang Habitual
Rang Possible
$95.7K$104K$120K$134K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Charles River Associates?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Projectes a Charles River Associates in United Kingdom és una compensació total anual de £99,655. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Charles River Associates per al rol de Gestor de Projectes in United Kingdom és £71,182.

Altres recursos

