Directori d'empreses
Chapter
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Màrqueting

  • Tots els Salaris de Màrqueting

Chapter Màrqueting Salaris

La compensació total mitjana de Màrqueting in United States a Chapter oscil·la entre $137K i $196K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Chapter. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$157K - $184K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$137K$157K$184K$196K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Màrqueting contribucions a Chapter per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Chapter?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Màrqueting verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Màrqueting a Chapter in United States és una compensació total anual de $195,975. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Chapter per al rol de Màrqueting in United States és $137,350.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Chapter

Empreses relacionades

  • Square
  • Snap
  • Dropbox
  • Intuit
  • Spotify
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chapter/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.