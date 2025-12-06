Directori d'empreses
La compensació total mitjana de Desenvolupament de Negoci in United States a Chapter oscil·la entre $162K i $220K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Chapter. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$173K - $209K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$162K$173K$209K$220K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Chapter?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Desenvolupament de Negoci a Chapter in United States és una compensació total anual de $220,400. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Chapter per al rol de Desenvolupament de Negoci in United States és $161,500.

