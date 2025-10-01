Directori d'empreses
Chainlink Labs
Chainlink Labs Enginyer de Programari Salaris a Greater London Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Greater London Area a Chainlink Labs totalitza £134K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Chainlink Labs. Última actualització: 10/1/2025

Paquet Mitjà
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total per any
£134K
Nivell
L3
Base
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Bonus
£0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a Chainlink Labs?

£121K

Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

20%

ANY 1

20%

ANY 2

20%

ANY 3

20%

ANY 4

20%

ANY 5

Tipus d'Accions
Options

A Chainlink Labs, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

  • 20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 2nd-ANY (5.00% trimestral)

  • 20% s'adquireix en el 3rd-ANY (5.00% trimestral)

  • 20% s'adquireix en el 4th-ANY (5.00% trimestral)

  • 20% s'adquireix en el 5th-ANY (5.00% trimestral)



PMF

The highest paying salary package reported for a Enginyer de Programari at Chainlink Labs in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £215,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chainlink Labs for the Enginyer de Programari role in Greater London Area is £123,098.

Altres recursos