Chainlink Labs Reclutador Salaris

El paquet de compensació mitjà de Reclutador in United States a Chainlink Labs totalitza $115K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Chainlink Labs. Última actualització: 12/6/2025

Paquet Mitjà
company icon
Chainlink Labs
Sourcer
Los Angeles, CA
Total per any
$115K
Nivell
L3
Base
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a Chainlink Labs?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

20%

ANY 1

20%

ANY 2

20%

ANY 3

20%

ANY 4

20%

ANY 5

Tipus d'Accions
Options

A Chainlink Labs, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

  • 20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 2nd-ANY (5.00% trimestral)

  • 20% s'adquireix en el 3rd-ANY (5.00% trimestral)

  • 20% s'adquireix en el 4th-ANY (5.00% trimestral)

  • 20% s'adquireix en el 5th-ANY (5.00% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Reclutador a Chainlink Labs in United States és una compensació total anual de $162,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Chainlink Labs per al rol de Reclutador in United States és $107,500.

Altres recursos

