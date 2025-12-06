Directori d'empreses
Chainlink Labs
Chainlink Labs Jurídic Salaris

La compensació total mitjana de Jurídic in United States a Chainlink Labs oscil·la entre $246K i $357K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Chainlink Labs. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$279K - $324K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$246K$279K$324K$357K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

20%

ANY 1

20%

ANY 2

20%

ANY 3

20%

ANY 4

20%

ANY 5

Tipus d'Accions
Options

A Chainlink Labs, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

  • 20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 2nd-ANY (5.00% trimestral)

  • 20% s'adquireix en el 3rd-ANY (5.00% trimestral)

  • 20% s'adquireix en el 4th-ANY (5.00% trimestral)

  • 20% s'adquireix en el 5th-ANY (5.00% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Jurídic a Chainlink Labs in United States és una compensació total anual de $357,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Chainlink Labs per al rol de Jurídic in United States és $246,000.

