Directori d'Empreses
Chainalysis
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

Chainalysis Salaris

El rang de salaris de Chainalysis varia de $143,068 en compensació total anual per a Dissenyador de Producte a l'extrem inferior a $310,896 per a Vendes a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Chainalysis. Última actualització: 8/17/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Enginyer de Programari
Median $160K
Gestor de Producte
Median $211K
Gerent d'Enginyeria de Programari
Median $290K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Assistent Administratiu
$286K
Científic de Dades
$162K
Recursos Humans
$279K
Màrqueting
$178K
Dissenyador de Producte
$143K
Reclutador
$162K
Vendes
$311K
Arquitecte de Solucions
$199K

Arquitecte de dades

Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Chainalysis, Concessions d'accions/equitat estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensualment)

Tens una pregunta? Pregunta a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells de carrera i més.

Visita ara!

PMF

El rol més ben pagat informat a Chainalysis és Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $310,896. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Chainalysis és de $199,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Chainalysis

Empreses relacionades

  • Docker
  • Verkada
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos