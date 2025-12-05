Directori d'empreses
CGI
CGI Analista Financer Salaris

Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CGI. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$45.4K - $51.8K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
$39.6K$45.4K$51.8K$57.6K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a CGI?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista Financer a CGI in Canada és una compensació total anual de CA$79,240. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a CGI per al rol de Analista Financer in Canada és CA$54,394.

