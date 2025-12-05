La compensació de Analista de Negoci in United States a CGI oscil·la entre $64.7K per year per a Associate Business Analyst i $128K per year per a Lead Business Analyst. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $90.5K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CGI. Última actualització: 12/5/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Business Analyst
$64.7K
$64.7K
$0
$0
Business Analyst
$91.9K
$91.2K
$0
$700
Senior Business Analyst
$90.7K
$90.7K
$0
$0
Lead Business Analyst
$128K
$127K
$1.7K
$0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
