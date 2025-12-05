Directori d'empreses
CGI
CGI Analista de Negoci Salaris

La compensació de Analista de Negoci in United States a CGI oscil·la entre $64.7K per year per a Associate Business Analyst i $128K per year per a Lead Business Analyst. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $90.5K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CGI. Última actualització: 12/5/2025

Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Business Analyst
$64.7K
$64.7K
$0
$0
Business Analyst
$91.9K
$91.2K
$0
$700
Senior Business Analyst
$90.7K
$90.7K
$0
$0
Lead Business Analyst
$128K
$127K
$1.7K
$0
Quins són els nivells professionals a CGI?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Negoci a CGI in United States és una compensació total anual de $128,195. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a CGI per al rol de Analista de Negoci in United States és $90,000.

Altres recursos

