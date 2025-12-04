Directori d'empreses
CGG
CGG Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in Canada a CGG oscil·la entre CA$112K i CA$163K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CGG. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$93.2K - $106K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
$81.2K$93.2K$106K$118K
Rang Habitual
Rang Possible

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a CGG in Canada és una compensació total anual de CA$163,343. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a CGG per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in Canada és CA$112,126.

Altres recursos

