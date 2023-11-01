Directori d'Empreses
cfdx
Principals coneixements
    • Sobre

    CFDX is a precision neuroscience company based in London. They specialize in developing advanced technologies and solutions for studying the brain and understanding its complex functions.

    https://cfdx.io
    Lloc web
    2022
    Any de fundació
    4
    Nombre d'empleats
    Seu central

