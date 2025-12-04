Directori d'empreses
CEVA
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Consultor de Gestió

  • Tots els Salaris de Consultor de Gestió

CEVA Consultor de Gestió Salaris

La compensació total mitjana de Consultor de Gestió in India a CEVA oscil·la entre ₹612K i ₹835K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CEVA. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$7.5K - $9K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$7K$7.5K$9K$9.5K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Consultor de Gestió contribucions a CEVA per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a CEVA?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Consultor de Gestió verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Consultor de Gestió a CEVA in India és una compensació total anual de ₹835,231. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a CEVA per al rol de Consultor de Gestió in India és ₹612,023.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a CEVA

Empreses relacionades

  • Visa
  • Autodesk
  • NetApp
  • Akamai
  • Citrix
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ceva/salaries/management-consultant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.