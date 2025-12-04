Directori d'empreses
Cervello Enginyer de Programari Salaris

Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Cervello. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$82.8K - $98.1K
Israel
Rang Habitual
Rang Possible
$72.9K$82.8K$98.1K$104K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Cervello?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Cervello in Israel és una compensació total anual de ₪348,071. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Cervello per al rol de Enginyer de Programari in Israel és ₪245,163.

