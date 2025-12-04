Directori d'empreses
Cervello
Cervello Gestor de Programes Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Programes in United States a Cervello oscil·la entre $201K i $286K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Cervello. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$227K - $259K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$201K$227K$259K$286K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 2 més Gestor de Programes contribucions a Cervello per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Programes a Cervello in United States és una compensació total anual de $285,560. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Cervello per al rol de Gestor de Programes in United States és $200,860.

