Certn Salaris

El rang de salaris de Certn varia de $60,581 en compensació total anual per a Recursos Humans a l'extrem inferior a $123,533 per a Tecnòleg de la Informació (TI) a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Certn. Última actualització: 8/17/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $91.5K
Recursos Humans
$60.6K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$124K

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Certn, Concessions d'accions/equitat estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensualment)

PMF

El rol més ben pagat informat a Certn és Tecnòleg de la Informació (TI) at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $123,533. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Certn és de $91,493.

