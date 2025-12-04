Directori d'empreses
CERN
  • Enginyer Mecànic

  • Tots els Salaris de Enginyer Mecànic

CERN Enginyer Mecànic Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer Mecànic in Switzerland a CERN oscil·la entre CHF 54.3K i CHF 77.1K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CERN. Última actualització: 12/4/2025

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Mecànic a CERN in Switzerland és una compensació total anual de CHF 77,081. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a CERN per al rol de Enginyer Mecànic in Switzerland és CHF 54,292.

