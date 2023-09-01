Directori d'Empreses
CERN Salaris

El rang de salaris de CERN varia de $47,822 en compensació total anual per a Assistent Administratiu a l'extrem inferior a $114,875 per a Enginyer de Maquinari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de CERN. Última actualització: 8/17/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $89.1K

Enginyer de programari full-stack

Enginyer de programari backend

Científic investigador

Científic de Dades
Median $76.6K
Assistent Administratiu
$47.8K

Enginyer de Maquinari
$115K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$92.2K
Enginyer Mecànic
$83.3K
PMF

El rol més ben pagat informat a CERN és Enginyer de Maquinari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $114,875. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a CERN és de $86,165.

Altres recursos