Directori d'Empreses
Ceridian
Ceridian Salaris

El rang de salaris de Ceridian varia de $52,260 en compensació total anual per a Servei al Client a l'extrem inferior a $279,390 per a Recursos Humans a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Ceridian. Última actualització: 8/17/2025

$160K

Enginyer de Programari
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Enginyer de programari full-stack

Enginyer de programari de control de qualitat (QA)

Dissenyador de Producte
Median $92K
Servei al Client
$52.3K

Recursos Humans
$279K
Màrqueting
$137K
Gerent de Disseny de Producte
$106K
Gestor de Producte
$67.4K
Gerent de Projecte
$82.6K
Reclutador
$68.6K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$111K
Arquitecte de Solucions
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Gerent de Programa Tècnic
$101K
Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'accions
RSU

A Ceridian, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anualment)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anualment)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anualment)

PMF

El rol més ben pagat informat a Ceridian és Recursos Humans at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $279,390. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Ceridian és de $92,000.

