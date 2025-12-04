Directori d'empreses
Ceribell
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Recursos Humans

  • Tots els Salaris de Recursos Humans

Ceribell Recursos Humans Salaris

La compensació total mitjana de Recursos Humans in United States a Ceribell oscil·la entre $95.8K i $133K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ceribell. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$103K - $121K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$95.8K$103K$121K$133K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Recursos Humans contribucions a Ceribell per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Ceribell?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Recursos Humans verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Recursos Humans a Ceribell in United States és una compensació total anual de $133,380. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ceribell per al rol de Recursos Humans in United States és $95,760.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Ceribell

Empreses relacionades

  • Lyft
  • Databricks
  • Microsoft
  • Dropbox
  • Airbnb
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ceribell/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.