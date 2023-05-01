Directori d'Empreses
Ceribell
Ceribell Salaris

El rang de salaris de Ceribell varia de $111,720 en compensació total anual per a Recursos Humans a l'extrem inferior a $401,849 per a Enginyer de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Ceribell. Última actualització: 8/17/2025

$160K

Gerent de Ciència de Dades
$248K
Recursos Humans
$112K
Gestor de Producte
$226K

Reclutador
$139K
Enginyer de Programari
$402K
PMF

El rol més ben pagat informat a Ceribell és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $401,849. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Ceribell és de $225,623.

Altres recursos