La compensació total mitjana de Gestor de Programes in Taiwan a Cerence oscil·la entre NT$1.67M i NT$2.28M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Cerence. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$58.4K - $70.5K
Taiwan
Rang Habitual
Rang Possible
$54.5K$58.4K$70.5K$74.4K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Cerence?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Programes a Cerence in Taiwan és una compensació total anual de NT$2,278,250. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Cerence per al rol de Gestor de Programes in Taiwan és NT$1,669,407.

Altres recursos

