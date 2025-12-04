Directori d'empreses
Cerebras Systems
Cerebras Systems Reclutador Salaris

La compensació total mitjana de Reclutador in Canada a Cerebras Systems oscil·la entre CA$84.6K i CA$118K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Cerebras Systems. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$65.6K - $77.2K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
$61.2K$65.6K$77.2K$85.2K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Cerebras Systems, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Reclutador a Cerebras Systems in Canada és una compensació total anual de CA$117,810. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Cerebras Systems per al rol de Reclutador in Canada és CA$84,582.

