Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management Salaris

El rang de salaris de Cerberus Capital Management varia de $78,400 en compensació total anual per a Reclutador a l'extrem inferior a $342,465 per a Capitalista de Risc a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Cerberus Capital Management. Última actualització: 8/17/2025

$160K

Comptable
$151K
Científic de Dades
$164K
Recursos Humans
$111K

Consultor de Gestió
$250K
Reclutador
$78.4K
Enginyer de Programari
$265K
Capitalista de Risc
$342K
PMF

El rol més ben pagat informat a Cerberus Capital Management és Capitalista de Risc at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $342,465. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Cerberus Capital Management és de $164,175.

