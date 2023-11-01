Directori d'Empreses
Ceragon Networks
Ceragon Networks Salaris

El rang de salaris de Ceragon Networks varia de $54,380 en compensació total anual per a Enginyer de Programari a l'extrem inferior a $115,407 per a Gerent de Projecte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Ceragon Networks. Última actualització: 8/17/2025

$160K

Enginyer Elèctric
$108K
Enginyer de Maquinari
$109K
Gerent de Projecte
$115K

Enginyer de Programari
$54.4K
PMF

据报道，Ceragon Networks最高薪的职位是Gerent de Projecte at the Common Range Average level，年总薪酬为$115,407。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Ceragon Networks的年总薪酬中位数为$108,886。

