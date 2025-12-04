Directori d'empreses
Centrum Housing Finance
Centrum Housing Finance Desenvolupament de Negoci Salaris

La compensació total mitjana de Desenvolupament de Negoci in India a Centrum Housing Finance oscil·la entre ₹377K i ₹548K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Centrum Housing Finance. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$4.9K - $5.6K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$4.3K$4.9K$5.6K$6.2K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Centrum Housing Finance?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Desenvolupament de Negoci a Centrum Housing Finance in India és una compensació total anual de ₹547,769. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Centrum Housing Finance per al rol de Desenvolupament de Negoci in India és ₹377,454.

Altres recursos

