Centric Software
Centric Software Tecnòleg de la Informació (TI) Salaris

La compensació total mitjana de Tecnòleg de la Informació (TI) a Centric Software oscil·la entre €71.6K i €104K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Centric Software. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$94.9K - $108K
Germany
Rang Habitual
Rang Possible
$82.7K$94.9K$108K$120K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Centric Software?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a Centric Software és una compensació total anual de €104,314. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Centric Software per al rol de Tecnòleg de la Informació (TI) és €71,606.

