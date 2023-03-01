Directori d'Empreses
Centric Software
Centric Software Salaris

El rang de salaris de Centric Software varia de $101,570 en compensació total anual per a Tecnòleg de la Informació (TI) a l'extrem inferior a $255,000 per a Arquitecte de Solucions a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Centric Software. Última actualització: 8/17/2025

$160K

Dissenyador de Producte
Median $150K
Enginyer de Programari
Median $123K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$102K

Gestor de Producte
$159K
Vendes
$174K
Arquitecte de Solucions
$255K
PMF

El rol més ben pagat informat a Centric Software és Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $255,000. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Centric Software és de $154,600.

