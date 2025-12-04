Directori d'empreses
Centre for Development of Telematics
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Dissenyador de Producte

  • Tots els Salaris de Dissenyador de Producte

Centre for Development of Telematics Dissenyador de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Dissenyador de Producte in India a Centre for Development of Telematics oscil·la entre ₹1.75M i ₹2.49M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Centre for Development of Telematics. Última actualització: 12/4/2025

Compensació Total Mitjana

$22.6K - $25.7K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$19.9K$22.6K$25.7K$28.3K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Dissenyador de Producte contribucions a Centre for Development of Telematics per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Centre for Development of Telematics?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Dissenyador de Producte verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a Centre for Development of Telematics in India és una compensació total anual de ₹2,493,916. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Centre for Development of Telematics per al rol de Dissenyador de Producte in India és ₹1,754,195.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Centre for Development of Telematics

Empreses relacionades

  • Pinterest
  • Uber
  • Dropbox
  • Apple
  • Roblox
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/centre-for-development-of-telematics/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.