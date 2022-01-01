CentralSquare Technologies Salaris

El rang de salaris de CentralSquare Technologies varia de $50,388 en compensació total anual per a Redactor Tècnic a l'extrem inferior a $172,135 per a Arquitecte de Solucions a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de CentralSquare Technologies . Última actualització: 8/17/2025