Directori d'empreses
Centene
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Centene Salaris

El salari de Centene oscil·la entre $42,785 en compensació total anual per a un Assistent Administratiu a la banda baixa fins a $193,463 per a un Gestor de Ciència de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Centene. Darrera actualització: 9/9/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Enginyer de Machine Learning

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Fiabilitat del Lloc

Analista de Negoci
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Actuari
Median $110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Científic de Dades
Median $99.1K
Analista de Dades
Median $79K
Gestor de Projectes
Median $81K
Tecnòleg de la Informació (TI)
Median $116K
Gestor de Programes Tècnics
Median $130K
Dissenyador de Producte
Median $140K
Gestor de Producte
Median $120K
Comptable
$78.4K
Assistent Administratiu
$42.8K
Desenvolupament de Negoci
$97.3K
Gestor de Ciència de Dades
$193K
Analista Financer
$66.3K
Recursos Humans
$158K
Màrqueting
$191K
Gestor de Programes
$147K
Reclutador
$151K
Analista de Ciberseguretat
$118K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $180K
Arquitecte de Solucions
$145K

Arquitecte de Dades

Investigador UX
$98K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Centene és Gestor de Ciència de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $193,463. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Centene és $117,203.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Centene

Empreses relacionades

  • NRC Health
  • Quest Diagnostics
  • Fresenius Medical Care
  • DaVita
  • Cardinal Health
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos