Cengage
  • Salaris
  • Gestor d'Enginyeria de Programari

  • Tots els Salaris de Gestor d'Enginyeria de Programari

Cengage Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Cengage totalitza $180K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Cengage. Última actualització: 10/29/2025

Paquet Mitjà
company icon
Cengage
Software Engineering Manager
Raleigh, NC
Total per any
$180K
Nivell
-
Base
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$20K
Anys a l'empresa
5 Anys
Anys d'exp
16 Anys
Quins són els nivells professionals a Cengage?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Contribuir

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Cengage in United States és una compensació total anual de $220,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Cengage per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States és $160,000.

Altres recursos