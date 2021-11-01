Directori d'empreses
Cedar
Cedar Salaris

El salari de Cedar oscil·la entre $121,000 en compensació total anual per a un Gestor de Producte a la banda baixa fins a $235,000 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Cedar. Darrera actualització: 9/9/2025

$160K

Enginyer de Programari
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Enginyer de Software Full-Stack

Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $235K
Científic de Dades
Median $150K

Gestor de Producte
Median $121K
Reclutador
Median $145K
Recursos Humans
$149K
Analista de Ciberseguretat
$158K
Arquitecte de Solucions
Median $229K
Investigador UX
$124K
PMF

The highest paying role reported at Cedar is Gestor d'Enginyeria de Programari with a yearly total compensation of $235,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cedar is $150,000.

