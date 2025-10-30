Directori d'empreses
CBTS Technology Solutions India
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

CBTS Technology Solutions India Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in India a CBTS Technology Solutions India oscil·la entre ₹340K i ₹463K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de CBTS Technology Solutions India. Última actualització: 10/30/2025

Compensació Total Mitjana

₹364K - ₹439K
India
Rang Habitual
Rang Possible
₹340K₹364K₹439K₹463K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 2 més Enginyer de Programari contribucions a CBTS Technology Solutions India per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed

Contribuir
Quins són els nivells professionals a CBTS Technology Solutions India?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a CBTS Technology Solutions India in India és una compensació total anual de ₹463,458. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a CBTS Technology Solutions India per al rol de Enginyer de Programari in India és ₹339,603.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a CBTS Technology Solutions India

Empreses relacionades

  • Snap
  • Lyft
  • Intuit
  • Facebook
  • Databricks
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos