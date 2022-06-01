Directori d'empreses
Castleton Commodities International
Castleton Commodities International Salaris

El salari de Castleton Commodities International oscil·la entre $55,275 en compensació total anual per a un Assistent Administratiu a la banda baixa fins a $177,131 per a un Analista Financer a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Castleton Commodities International. Darrera actualització: 10/13/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $120K
Assistent Administratiu
$55.3K
Científic de Dades
$124K

Analista Financer
$177K
PMF

The highest paying role reported at Castleton Commodities International is Analista Financer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $177,131. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Castleton Commodities International is $122,188.

